الجزائر تتجه نحو استغلال تجاري أمثل للمواقع التراثية

أعلن الديوان الوطني لتسيير وإستغلال الممتلكات الثقافية المحمية عن إعداد دفتر شروط جديد خاص باستثمار المتعاملين الخواص في هياكله القاعدية المتعلقة بالاستقبال والخدمات بغرض الاستغلال التجاري الأمثل للمواقع التراثية ومتاحفها.

وأوضح المدير العام للديوان عبد القادر دحدوح بأن دفتر الشروط هذا يتعلق بـ إيجار هياكل الديوان بالعديد من المواقع الأثرية، كما في تيبازة التي تضم مشروع مركز تفسير، وأيضا هياكل تجارية جديدة.

وسيقوم الديوان في المقام الأول باستغلال الفضاءات المتوفرة لإيجاد عرض جذاب وهياكل استقبال في مواقع كتيمقاد بباتنة وجميلة بسطيف وقلعة بني جماد بالمسيلة وأيضا حصن سانتا كروز بوهران.

وهذه الرؤية الجديدة المتعلقة بالاستغلال تعتمد أيضا فتح متاحف افتراضية وكذا عروض للآثار ثلاثية الأبعاد.

وذكر المتحدث بأنه منذ إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية شهر مارس الماضي في إطار مكافحة فيروس كورونا وضع الديوان برنامجا لزيارات موجهة افتراضية للمواقع التي يسيرها تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي, بالإضافة إلى عمليات تهيئة وتنظيف من أجل التحضير لاستقبال الزوار وهذا بعد رفع إجراءات الوقاية من مواقع كجميلة وتيمقاد وهيبون بعنابة وتيبازة وتنس وشرشال.

من جهة ثانية تطرق دحدوح إلى ترميم التراث المبني الذي يدخل في صميم مهام الديوان وكشف أن هناك حوالي 45 عملية ترميم أو تدخلات استعجالية جارية وهذا في مواقع كتحصينات الجزائر العاصمة والزاوية التيجانية ببوسمغون البيض ومشاريع اخرى بتلمسان وقسنطينة.

وتأسف المتحدث في نفس الوقت من أن العديد من المشاريع متوقفة منذ عدة سنوات لأسباب إدارية و تقنية و مالية حيث أن معالجتها تتطلب الكثير من الوقت.

