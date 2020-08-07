﻿ دوري أبطال أوروبا : تأهل فريقا مانشستر سيتي وأولمبيك ليون الى الدور ربع النهائي

﻿ تأهل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي مساء اليوم الجمعة إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد الأول فوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني (2- 1) وخسارة الثاني أمام مضيفه يوفنتوس الإيطالي (1- 2).

في المباراة الأولى، أطاح مانشستر سيتي الساعي إلى إحراز لقبه الأول الكبير على الصعيد القاري بمنافسه ريال مدريد، حامل اللقب القياسي في عدد الألقاب (13) من المسابقة الأبرز للأندية الأوروبية، بعد أن جدد الفوز عليه إيابا بهدفين لهدف في الدور ثمن النهائي بنفس نتيجة مباراة الذهاب.

سجل رحيم سترلينغ والبرازيلي جابريال خيزوس في الدقيقتين (9 ، 68) هدفي مانشستر سيتي، والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة (28) هدف ريال مدريد.

وتفوق الفريق الإنجليزي على نظيره الإسباني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (4- 2) .

وفي المباراة الثانية، أنهى ليون مشوار منافسه مضيفه يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال، بالرغم من خسارته أمامه بهدفين لهدف في مباراة الإياب.

سجل البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو في الدقيقتين (43 من ركلة جزاء، 60) هدفي يوفنتوس، والهولندي ممفيس ديباي من ضربة جزاء في الدقيقة (12).

وتعادل الفريقان في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (2-2) بعدما خسر يوفنتوس لقاء الذهاب (صفر-1)، ليتأهل ليون إلى الدور ربع النهائي مستفيدا من قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريقا مانشستر سيتي وليون في الدور ربع النهائي الذي سيقام من مباراة واحدة يوم 15 أغسطس الجاري.

وتختتم غدا السبت مباريات إياب الدور ثمن النهائي بإقامة مباراتي برشلونة الإسباني وضيفه نابولي الإيطالي وانتهت مباراة الذهاب (1-1) في نابولي، وبايرن ميونيخ الألماني وضيفه تشيلسي الإنجليزي وانتهت مباراة الذهاب (3-صفر) للأول في لندن، على أن يلتقي المتأهلان معا في الدور ربع النهائي.