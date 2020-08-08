انفجار بيروت : 60 شخصا في عداد المفقودين

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية هذا السبت أن 60 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 154 قتيلا على الأقل و 5 آلاف مصاب الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير إن الكثير من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين والمستشفيات ممتلئة مشيرا إلى أن التركيز الفوري ينصب الآن على جهود البحث والإنقاذ.

من جهته اوضح برنامج الغداء العالمي أن انجار بيروت سيعوق وصول الامدادات الغدائية و الانسانية الى المدينة عبر الميناء كما سيعطل وصول البضائع الأساسية مما سيقود حتما الى ارتفاع سريع في الأسعار.

و كانت هيئات تابعة للأمم المتحدة حذرت من أزمة انسانية في لبنان لان الاحتياجات في عموم البلاد ضخمة ويجب تلبيتها في أقرب وقت.