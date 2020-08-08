حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن تضامنها الكامل مع الجزائر إثر زلزال ولاية ميلة

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن تضامنها مع الجزائر إثر الزلزال الذي ضرب أمس الجمعة ولاية ميلة وعبرت عن ارتياحها الكامل لعدم تسجيل أية خسائر بشرية, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الخارجية الليبية.

وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الليبية : تعلن حكومة الوفاق الوطني عن تضامنها الكامل مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والشعب الجزائري الشقيق إثر الزلزال الذي ضرب بلدية حمالة بولاية ميلة الجزائرية.

كما تعبر عن ارتياحها الكامل لعدم تسجيل أية خسائر بشرية بين المواطنين بسبب هذا الزلزال وتؤكد ثقتها الكاملة في إدارة الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في التعامل مع هذه الحادثة,

متمنية الرخاء والاستقرار للجزائر ودوام التقدم والازدهار للشعب الجزائري الشقيق.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج