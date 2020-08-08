تشييع جنازة جيزيل حليمي: الجزائر ممثلة بسفيرها في فرنسا

مثل سفير الجزائر بفرنسا صالح لبديوي الجزائر في مراسم تشييع جنازة السيدة جيزيل حليمي التي جرت يوم الخميس بمقبرة"بير لاشيز"بباريس، حسبما اكدته وزارة الشؤون الخارجية اليوم السبت في بيان لها .

وجرت مراسم تشييع الجنازة بحضور شخصيات سياسية وافراد من المجتمع المدني ومحامين وصحفيين.

وجدد السيد صالح لبديوي لافراد عائلة الفقيدة جيزيل حليمي تعازي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث أشاد باسمه اشادة خاصة بالفقيدة، حسب ذات المصدر.

وتوفيت جيزيل حليمي المحامية المشهورة الملتزمة في النضال من اجل استقلال الجزائر من خلال دفاعها عن اعضاء جبهة التحرير الوطني لاسيما جميلة بوباشا، يوم 28 يوليو 2020 عن عمر ناهز 93 سنة.