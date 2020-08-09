زلزال سيدي غيلاس بتيبازة : عدم تسجل اية خسائر بشرية او مادية

لم تسجل اي خسائر بشرية او مادية اثر الهزة الارضية التي ضربت منطقة سيدي غيلاس بولاية تيبازة في الساعات الاولى من اليوم الاحد، شعر بها سكان الولايات المجاورة، حسب ما جاء في بيان للحماية المدنية.

واوضح ذات المصدر ان وحدات الحماية المدنية قاموا "بعمليات استطلاع وتعرف عبر مختلف بلديات واحياء الولايات التي شعر سكانها بالهزة ، لحد الساعة لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية او مادية ".

واضاف المصدر ذاته ان الهزة الارضية شعر بها سكان ولايات تيبازة والشلف والبليدة والجزائر .

وسجلت اليوم الاحد في منتصف الليل(00.00) هزة أرضية قرب سيدي غيلاس بولاية تيبازة بلغت شدتها 3ر4 درجات على سلم ريشتر حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وحدد مركز الهزة ب 10 كلم شمال غرب بلدية سيدي غيلاس والتي تقع على 7 كلم غرب شرشال .