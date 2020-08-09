﻿الحوادث والاختلالات المسجلة في الأسابيع الأخيرة : الرئيس تبون يأمر بالإسراع في استكمال التحقيقات ومعاقبة الضالعين

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة ب"الإسراع" في استكمال التحقيقات الجارية حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها "بكل حزم".

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أعقب الاجتماع، أن رئيس الجمهورية"عقب على تقرير الوزير الأول حول الحوادث والاختلالات الخطيرة التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، كالحرائق الغابية وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب والندرة المفاجئة للسيولة المالية على مستوى مراكز البريد"، وأوعز للحكومة ب"الإسراع في استكمال التحقيقات الجارية، مع إعلام الرأي العام بنتائجها، بالحجة الدامغة، والسهر على معاقبة الضالعين فيها بكل حزم".

وبهذه المناسبة، أخبر رئيس الجمهورية الوزراء، بأنه "تم إلقاء القبض على شبكة متورطة في تحطيم الأعمدة الكهربائية بولاية البويرة وعلى شخص اعترف بأنه أشعل النار من تلقاء نفسه في غابة آيت لعزيز بنفس الولاية".