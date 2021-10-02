رئاسة الجمهورية: الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور

استدعت الجزائر سفيرها بباريس محمد عنتر دواد للتشاور، حسبما علم هذا السبت لدى رئاسة الجمهورية.

وسيتم إصدار بيان في هذا الشأن لاحقا، يضيف ذات المصدر.