رئاسة الجمهورية: الجزائر تستدعي سفيرها بباريس للتشاور

02/10/2021 - 16:26استدعت الجزائر سفيرها بباريس محمد عنتر دواد للتشاور، حسبما علم هذا السبت لدى رئاسة الجمهورية. وسيتم إصدار بيان في هذا الشأن لاحقا، يضيف ذات المصدر. وسوم: رئاسة الجمهورية, استدعاء, سفير الجزائر بباريسالجزائر, سياسة طالع ايضاً ايران : ابراهيم رئيسي يتولى رسميا الرئاسة وسط تحديات داخلية وخارجية الجزائر تسجل بارتياح إعلان الرئيس الفرنسي عن تكريم المجاهد الشهيد علي بومنجل الرئيس تبون يترأس هذا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء رئاسة الجمهورية : تعيين الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي