إرسال 354 طن من المساعدات إلى ولاية ميلة ومناطق الظل وإلى لبنان

أعلن وزير التجارة كمال رزيق عن جمع نحو 354 طن من المساعدات تتضمن مواد غذائية ومياه وتجهيزات طبية ووسائل تعقيم وحماية تم إرسال جزء منها إلى الأشقاء في لبنان في إطار التضامن مع هذا البلد الشقيق في محنته جراء الإنفجار الأخير.

وأضاف أن أزيد من 230 طن من المساعدات سيتم إرسالها إلى سكان ولاية ميلة المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام فضلا عن بعض مناطق الظل.

من جهتها، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس أن بعض هذه المساعدات ستمس حوالي 3 آلاف عائلة معوزة بعدد من مناطق الظل ببرج باجي مختار وبرج عمر إدريس وتيمياوين وتيمتارابين وبالهضاب العليا والمناطق الحدودية الغربية والشرقية.