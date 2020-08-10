بلنوار: 50 بالمائة من التجار والحرفيين لم يتقاضوا منحة الضرر بسبب انقضاء المهلة

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار أن 10 آلاف من التجار والحرفيين استفادوا من المنحة الموجهة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا لكن 50 منهم لم يتقاضوا التعويضات المقررة حتى الآن.

وأوضح بلنوار أن السبب يرجع لانقضاء المهلة المحددة لاستقبال الملفات كما هو الحال بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة مطالبا بتمديد المهلة للفئات التي لم تستفيد من منحة الضرر.

وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية الأخيرة مرسوم تنفيذي يتضمن منح مساعدة مالية بقيمة 30.000 دج لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).

و يهدف هذا المرسوم، الموقع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من جائحة كوفيد-19،حسب النص الصادر في الجريدة الرسمية رقم 44.

و أوضح ذات المصدر أن هاته المساعدة المالية تحدد بمبلغ 30.000 دج في الشهر، مضيفا أنها تدفع لمدة ثلاثة أشهر تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي.

و حسب المرسوم، تمنح هاته المساعدة المالية بعد "تقييم دقيق" لوضعية كل فئة مهنية خلال الأربعة أشهر الماضية، مشيرا إلى أن هاته المساعدة لا تخضع للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.