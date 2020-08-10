تجارة : رفع تعليق التصدير عن المنتجات المحلية باستثناء المواد المدعمة

تم رفع تعليق التصدير على المنتجات التي تتوفر الجزائر بشأنها على قدرات إنتاجية باستثناء المواد المدعمة أو المصنعة من مواد مدعمة ومادة الثوم، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة التجارة.

وجاء في ذات البيان: "تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، أنه قد تم رفع تعليق التصدير على المنتجات التي تتوفر الجزائر بشأنها على قدرات إنتاجية باستثناء المواد المدعمة أو المصنعة من مواد مدعمة و مادة الثوم".

واضاف نفس المصدر انه "ونظرا للأزمة الصحية التي تمر بها البلاد يمنع كذلك تصدير الكمامات، الهلام، والسائل المطهر لليدين وذلك لضرورة توفرها وبكميات معتبرة لتغطية الطلب المتزايد للمواطنين".

كما تم وضع - يشير البيان - خلية يقظة على مستوى الوزارة لمتابعة تموين السوق الوطنية مع الحرص على ضمان استقراره ،هذا بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها عدم الإخلال بحاجيات السوق الوطنية.