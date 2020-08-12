وفاة ثلاثة أشخاص اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون بالأغواط

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم أمسية الثلاثاء بمدينة الأغواط بعد اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان المياهي حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية بالأغواط وليد نقموش أن الضحايا الثلاثة هم أم تبلغ من العمر 41 سنة وطفلين 14 و 12 سنة يقيمون بشقة بحي 252 سكن بعاصمة الولاية.

وكانت مصالح الحماية المدنية تلقت بلاغا من أحد أفراد العائلة حيث تنقلت فرقة الاختناقات مرفوقة بعناصر الشرطة والطبيب الشرعي ليتم بعدها نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة بالاغواط.