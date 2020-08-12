تأجيل محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة

أجلت اليوم الاربعاء محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة بمحكمة سيدي محمد، مجلس قضاء الجزائر، بسبب غياب الشهود حسب ما علم من مصدر قضائي.

وقد تم ايداع نائب المجلس الشعبي الوطني السابق، بهاء الدين طليبة في 17 اكتوبر الماضي الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع اليه في قضايا فساد من طرف قاضي التحقيق بنفس المحكمة المذكورة، حيث أن هذا الاخير متابع بعدة تهم من بينها "تبيض الاموال" و"التمويل الخفي للأحزاب" و"شراء الاصوات" خلال تشريعيات 2017.

يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني، كانوا قد صوتوا في جلسة مغلقة يوم 25 سبتمبر من 2019 على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الاختام.