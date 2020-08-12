شيالي: نحضّر الشروط لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة

كشف وزير الأشغال العمومية، فاروق شيالي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ، أن دائرته الوزارية بصدد تحضير شروط إطلاق مشاريع استثمارية جديدة بعد تحديدها بناء على معايير المردودية و الفعالية.

إنهاء أشغال برامج تأمين الحدود البرية للبلاد و إطلاق مشاريع نقل المعادن

و من أهم المشاريع المرتقبة في السنوات الفارطة، أشار الوزير الى إنهاء أشغال الطريق السيار شرق-غرب و مواصلة تحويل تدريجي للطريق العابر للصحراء الى طريق سيار و إنهاء أشغال برامج تأمين الحدود البرية للبلاد و مواصلة انجاز مشاريع السكك الحديدية و إطلاق مشاريع نقل المعادن.

و سيتم كذلك، حسب الوزير، مواصلة برنامج دعم و تطوير المنشآت المطارية و متابعة إجراءات عصرنة المنشآت المينائية استجابة للطلب المتزايد على الحمولات و كذا مواصلة أشغال انجاز و توسعة خطوط الميترو بالجزائر العاصمة و مستغانم و قسنطينة.

إعادة بعث مشروع مركب ميناء الوسط بشرشال

و في هذا الصدد، أكد الوزير إعادة بعث مشروع مركب ميناء الوسط بشرشال بقدرة معالجة تبلغ 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن من البضائع العامة في السنة و الذي سيلعب دورا هاما في التبادلات التجارية شمال-جنوب لا سيما و انه سيكون مربوط بالطريق العابر للصحراء.

كما كشف الوزير عن انتقاء أولي لثلاث تجمعات ذات مقاس دولي من اجل إعداد مخطط تهيئة الحركية الحضرية و ترقيتها بولاية الجزائر العاصمة و ستكون مؤهلة للقيام بمشاريع الدراسات و انجاز المشاريع الكبرى للنقل، مشيرا الى أن الوزارة هي بصدد تحضير دفتر الشروط الذي يحدد البنود التعاقدية وفقا لتنظيمات الصفقات العمومية و الذي على أساسه تدعى هذه التجمعات لتقديم عروضها.

الشروع في التجارب لاستعمال الإسمنت المسلح في انجاز الطرقات في المناطق الجنوبية

و الى جانب هذه المشاريع، بدأت الوزارة كذلك في تنفيذ إجراءات مرافقة، حسبه، كعصرنة الإدارة من خلال الرقمنة و التفكير في تصدير خبرات مكاتب الدراسات و المخابر و مؤسسات الإنجاز و كذلك الشروع في التجارب لاستعمال الإسمنت المسلح في انجاز الطرقات لا سيما في المناطق الجنوبية و إعداد النصوص المتعلقة بترتيب و ترقيم الطرق السيارة.

