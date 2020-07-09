شيالي : أي تأخير في استلام جسر "حوش مسعودي" جنوب الحمدانية لن يتم التساهل معه

أكد وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي ، اليوم الخميس بالمدية، أن "أي تأخير إضافي لن يتم التساهل بشأنه" فيما يخص استلام جسر "حوش مسعودي" الرابط بين جنوب بلدية الحمدانية و شمال المدية.

و خلال زيارة فجائية على مستوى موقع بناء هذا الجسر، أكد السيد شالي على ضرورة "استلام هذه المنشأة قبل الدخول الاجتماعي المقبل و هذا من اجل وضع حد لمعاناة مستعملي طريق الرابط بين الشفة و المدية (الطريق السيار شمال-جنوب)".

كما أعطى الوزير "تعليمات صارمة" للمؤسسة المكلفة بانجاز هذه المنشأة (المؤسسة الوطنية للجسور والأشغال الفنية)، داعيا إياها الى احترام الالتزام الذي اتخذته خلال آخر زيارة للوزير يوم 18 جوان الفارط حيث كان من المقرر استلام الجسر قبل شهر سبتمبر المقبل".

كما حذر السيد شيالي مسؤولي المؤسسة من تجاوز هذه الآجال المحددة، مشيرا الى الأهمية "البالغة" لهذا الطريق و ضرورة فتح هذه المنشأة لفائدة مستعملي الطريق في موعده المحدد.