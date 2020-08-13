والي سوق أهراس للإذاعة: لدينا أكثر من 500 مشروع استلمنا منها 49 مشروعا

أحصى والي ولاية سوق اهراس وناس بوزقزة توفر الولاية على 507 مشروع انطلقت بها الاشغال في مختلف المجالات بغلاف مالي بلغ 370 مليار سنتيم .

واضاف وناس بوزقزة الذي نزل ضيفاعلى القناة الإذاعية الأولى على هامش لقاء رئيس الجمهورية بالولاة ان كل هذه المشاريع هادفة وقد استلمت الولاية منها لحد اليوم 49 مشروعا.

وبخصوص مناطق الظل الموجودة عبر تراب الولاية أحصى الوالي 251 منطقة ولكنها تخضع للمتابعة من اجل التكفل بمشاكلها من خلال المشاريع التي تحوز عليها الولاية.

وأعلن عن تخصيص 5 ملايير دينار لمشاريع الغاز الطبيعي لوحده وهو ما مكن من ربط 26 ولاية بالغاز الطبيعي.

وفي الجانب الفلاحي ذكر ان الولاية تتوفر على 235 الف هكتار كلها اراضي صالحة للزراعة والعمل اليوم على توسيع مناطق السقي بهذه الأراضي.

وشدد الوالي في الأخير على القضاء على الفوارق بين مناطق الولاية من خلال تجسيد المشاريع في آجالها ونبذ سياسة التهميش والإقصاء التي تدفع المواطن للاحتقان.

ودعا مسؤولي الولاية الى الاخذ بزمام المبادرة في خلق وتنفيذ المشاريع من اجل الإسراع في تجسيدها على ارض الواقع واستفادة المواطن منها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية