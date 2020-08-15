هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على سلم ريشتر بوهران

سجلت هذا السبت في حدود الساعة ال09 و18 دقيقة هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على سلم ريشتر بمنطقة بطيوة بولاية وهران, حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح المصدر ذاته أن مركز الهزة حدد ب 10 كلم جنوب شرق بطيوة بنفس الولاية.

و آخر هزة تم تسجيلها هذا الخميس في حدود الساعة ال09 و4 دقائق و بلغت شدتها 4.2 درجات على سلم ريشتر بمنطقة عين رمانة بولاية البليدة , حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

كما تم تسجيل في الايام المنصرمة هزات في كل من بلدية سيدي غيلاس بتيبازة و حمالة بولاية ميلة.

و ذكر مركز البحث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزيائية بأن هذه الهزات تدخل في اطار النشاط الزلزالي العادي بشمال الجزائر و هو نتاج عن تقارب القارتين الافريقية الاورواسيوية . و المركز يسجل يوميا هزات أرضية لا يحس بها المواطنون.

و الشمال الجزائري شهد تاريخيا هزات أرضية عنيفة، وحسب الدراسات الجيولوجية فإن هذه الهزات هي ظواهر متكررة عبر الزمن.