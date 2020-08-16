بطولة العالم للفورمولا واحد: البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة إسبانيا الكبرى

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون،هذا الأحد، المركز الأول في سباق جائزة إسبانيا الكبرى الجولة السادسة من بطولة العالم0 لسيارات (فورمولا واحد).

وتقدم هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيديس).

ويعد هذا الفوز الرابع هذا الموسم في ستة سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم، كما أنه الفوز ال88 في مسيرته ليصبح بذلك على بعد ثلاث انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني مايكل شوماخر.

ونجح البريطاني في تحقيق رقم قياسي جديد بصعوده إلى المنصة للمرة ال156 في مسيرته في 256 سباقا بعد أن كان يتقاسم هذا الرقم مع شوماخر أيضا.