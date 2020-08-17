نهاية قصة كيكي سيتيين مع برشلونة

أعلن نادي أف سي برشلونة الإسباني، هذا الإثنين أنّ كيكي سيتيين لم يعد مدربًا للنادي الأول متوجهًا له بالشكر على جهوده خلال الأشهر الثمانية الماضية، بعدما خلف في جانفي الماضي إرنستو فالفيردي الذي أقيل بشكل مثير.

في بيان نشره على موقعه الرسمي على الأنترنيت، ذكر الفريق الكاتالوني: "وافق مجلس الإدارة على أنّ سيتيين لم يعد مدربًا للفريق الأول"، مضيفًا: "اسم المدرب الجديد سيُعلن عنه في الأيام القادمة".

وذكرت مصادر اعلامية إسبانية أنّ مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان المدافع السابق للبلوغرانا هو المرشح القوي للإشراف على العارضة الفنية لبرشلونة خلفا لكيكي سيتيين.

وكانت إقالة سيتيين منتظرة عقب الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني (2 – 8) في ربع رابطة أبطال أوروبا.

وقال سيتيين بعد مباراة البارصا والعملاق البافاري: "جميعنا نتحمّل مسؤولية ما حدث، لا يمكن توجيه اللوم للمدرب فقط، علينا تحليل ما حدث"، مؤكدًا أنّه في برشلونة منذ أشهر قليلة فقط ورافضًا الحديث عن مستقبله".

وتعالت الأصوات المنتقدة لعمل الإدارة من قبل جماهير برشلونة في ظلّ الموسم السيء على مستوى الأداء والنتائج، إذ تشير الصحف إلى رغبة شديدة في التغيير قد تمتد إلى بيع أسماء بارزة من اللاعبين مثل الأوروغوياني لويس سواريز.