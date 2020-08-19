مجلس الأمن الدولي يدعو منفذي التغيير غير الدستوري في مالي بالعودة الى ثكناتهم

دعا مجلس الأمن الدولي ، اليوم الأربعاء ، منفذي التغيير غير الدستوري للحكم في مالي الى "العودة بدون تأخير الى ثكناتهم" و الإفراج الفوري" عن القادة المعتقلين.

و خلال جلسة مغلقة أشارت الدول الأعضاء في المجلس" الى الضرورة الملحة لإعادة دولة القانون و العودة الى النظام الدستوري" و ذلك غداة التمرد الذي أدى الى انقلاب عسكري ضد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا حسب بيان نشرته الأمم المتحدة .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد دعا أمس الثلاثاء الى "الإفراج الفوري و غير المشروط" للرئيس كيتا .

و كان الرئيس المالي قد استهدف أمس الثلاثاء بتغيير غير دستوري للحكم قام به عسكريون متمردون الذين قاموا باعتقال الرئيس وأعضاء في حكومته .

و جاء اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا و النيجر قبل أن يصرح الضابط المالي العقيد عصيمي غواتا بأنه زعيم المجموعة التي نفذت هذا التغيير غير الدستوري .