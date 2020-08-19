مجلس الأمن الدولي يدعو منفذي التغيير غير الدستوري في مالي بالعودة الى ثكناتهم

19/08/2020 - 23:29

دعا مجلس الأمن الدولي ، اليوم الأربعاء  ، منفذي التغيير غير الدستوري للحكم في مالي الى "العودة بدون تأخير الى ثكناتهم" و الإفراج الفوري" عن القادة المعتقلين.

و خلال جلسة مغلقة أشارت الدول الأعضاء في المجلس" الى الضرورة الملحة لإعادة دولة القانون و العودة الى النظام الدستوري" و ذلك غداة التمرد الذي أدى الى انقلاب عسكري ضد الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا حسب بيان نشرته الأمم المتحدة .

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد دعا أمس الثلاثاء الى "الإفراج الفوري و غير المشروط" للرئيس كيتا .

و كان الرئيس المالي قد استهدف أمس الثلاثاء بتغيير غير دستوري للحكم قام به عسكريون متمردون الذين قاموا باعتقال الرئيس وأعضاء في حكومته .

و جاء اجتماع مجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا و النيجر قبل أن يصرح الضابط المالي العقيد عصيمي غواتا بأنه زعيم المجموعة التي نفذت هذا التغيير غير الدستوري .

وسوم:

العالم, افريقيا

طالع ايضاً

رياض منصور : مجلس الأمن الدولي يناقش يوم الـ20 ماي مخطط الضم الإسرائيلي
مجلس الأمن يدعو الحوثيين في اليمن إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
مجلس الأمن الدولي يعقد أول جلسة حول وباء كورونا هذا الخميس
انقسامات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع إعلان بشأن فيروس كورونا