ستيفاني ويليامز تدعو المنظمات والدول إلى إخراج المرتزقة من ليبيا‎

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز، الدول والمنظمات الأجنبية لتلبية رغبات الشعب الليبي في خروج المرتزقة المقاتلين الأجانب من البلاد التي مزقتها الحرب،مؤكدة أن "الليبيين يريدون استعادة صنع القرار".

وقالت ويليامز في حديث لها لقناة (سي أن أن) الأمريكية إن "ما يقارب من 20 ألف مقاتل أجنبي يحتلون 10 قواعد داخل ليبيا، يشغلون كليا أو جزئيا تلك القواعد ويواصلون العمل في الدولة الغنية بالنفط، على الرغم من موافقة الأطراف الليبية على رحيلهم الشهر الماضي".

وأشارت خلال اللقاء إلى رغبة الليبيين جميعا في إخراج المقاتلين الأجانب من بلادهم بقولها: "الليبيون تحدثوا استمعوا لليبيين، لقد أوضحوا الأمر بوضوح لقد حددوا مهلة مدتها 90 يوما، لقد كان طموحا ولكن هذا لا يجعله أقل من طلب ليبي شرعي أو أقل إلزاما للبلدان والمنظمات التي جلبت هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا".‎ كما أكدت ويليامز أن "الليبيين يريدون استعادة صنع القرارو يريدون استعادة سيادتهم.

ووفقا للأمم المتحدة فان عدد الجنود الاجانب و المرتزقة في ليبيا بلغ منذ ديسمبر الماضي، 20000 ولم تظهر أي علامة على انسحابهم من البلاد منذ ذلك الحين.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي جددوا نهاية شهر جانفي الماضي تأكيدهم على ضرورة إنهاء وجود المرتزقة في ليبيا وخروج كافة القوات الأجنبية من هناك، وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النارمن أجل المضي قدما في مسار التسوية الأممي الذي حقق تقدما كبيرا إلى غاية الآن.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية