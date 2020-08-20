عبد المجيد شيخي لموقع الاذاعة : بـرنامج الذاكرة الوطنية ليس مهرجانيا ويجب استخلاص العبر من الأيام الوطنية

دعا المدير العام لمؤسسة الأرشيف الوطني والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، الشباب الجزائري إلى استخلاص العبر من الأيام الوطنية الخالدة، مشددا على أن برنامج الذاكرة الوطنية الذي تم إطلاقه مؤخرا ليس مهرجانيا وليس مناسباتيا يتعلق بالأيام الوطنية على غرار الاحتفال اليوم بالذكرى المزدوجة لـ 20 أوت .

وقال شيخي في حديث خص به موقع الإذاعة الجزائرية ، هذا الخميس، إن العبر الأساسية التي يجب أن يستخلصها شباب اليوم وعامة الشعب هوا أننا لا نستطيع القيام بعمل ما دون أن تكون هناك وحدة وطنية متماسكة وأن نعود إلى القيم و المبادئ الأساسية التي مكنت الشعب الجزائري من تجاوز كل المحن عبر التاريخ .

وأكد شيخي على أهمية التقارب الفكري في الآراء والاتجاهات خاصة بالنسبة للمسائل الأساسية فهي ثوابت وطنية تجمع ولا تفرق وأساس متين لبناء جزائر جديدة فلا يمكن حسبه أن ننظر إلى الماضي دون أن نعتبر الحاضر ودون أن نبني المستقبل.

وشدد المكلف بملف الذاكرة على دور وسائل الإعلام في إبراز هذه الأيام و الملاحم التاريخية من خلال مختلف الأعمال التي توثقها وتقربها من المواطن.

وبالحديث عن التصور العام لخارطة الطريق التي سيتم من خلالها تفعيل برنامج الذاكرة الوطنية بمشاركة مختلف القطاعات الفاعلة، قال شيخي إن لب الموضوع هو أن يطلع المواطن على تاريخ بلاده ويتفاعل معه من خلال المعرفة التاريخية ، مشددا في ذات السياق على أن برنامج الذاكرة الوطنية ليس برنامجا مهرجانيا وبالتالي فهو لا يقتصر على الوقوف على الأيام الوطنية إنما الأساس هو تواصل العمل وامتداده بتثمينها وتوظيف ما يستخلص منها لبناء مواطن صالح .

وقال شيخي إن الغرض من هذا البرنامج هو المساهمة في تشكيل جمهورية جديدة بمجتمع جديد وهو ما يتطلب تجنيد كل الطاقات الوطنية منوها بدور الجامعة الجزائرية بصفتها عنصر أساسي في دعم هذا البرنامج وإنجاحه .

المصدر :موقع الإذاعة الجزائرية /إيمان لعجل