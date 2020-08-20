عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر إعلامية عن مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، قوله أن عشرات المستوطنين يتقدمهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة وسط إجراءات مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن هؤلاء المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحات المسجد الأقصى.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أغلقت أبواب الأقصى الخارجية ومنعت المصلين المسلمين من الدخول للحرم القدسي الشريف لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.