ليبيا: حكومة الوفاق الوطني و مجلس النواب يعلنان الوقف الفوري لإطلاق النار

أعلنت كل من حكومة الوفاق الوطني الليبية ومجلس النواب الليبي، في بيانين منفصلين اليوم الجمعة، عن الوقف الفوري لإطلاق النار في كل الأراضي الليبية.

و قال فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في بيان له اليوم، أنه أصدر تلك التعليمات "انطلاقا من مسؤوليته السياسية و الوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا".

وأضاف أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

و شدد المجلس على أنه "إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار، فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".

وأكد رئيس المجلس الرئاسي -بحسب البيان- أنه "لا يمكن التفريط بمقرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي وألا يتم التصرف فيها إلا بعد ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين، و بما يضمن الشفافية و الحوكمة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي".

و دعا إلى انتخابات رئاسية و برلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين.

من جهته، دعا مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، في بيان له اليوم الجمعة، "جميع الأطراف إلى وقف النار، نظرا إلى الظروف الاقتصادية و المعيشية وتفشي فيروس كورونا في البلاد".

وأوضح أن "وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات".