7 منظمات لأرباب العمل تعلن انضمامها لقرارات ندوة الانعاش الاقتصادي

اعلنت سبع (7) منظمات لارباب العمل، الموقعة على ارضية العمل المشتركة التي تم اعدادها خلال الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي الذي جرت مؤخرا، اليوم الاربعاء عن "التزامها التام" بتنفيذ القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، خلال هذا اللقاء.

و في بيان مشترك من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، اعرب الاتحاد بالاضافة الى نادي المقاولين و الصناعيين للمتيجة و الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل و كونفدرالية الصناعيين و المنتجين الجزائريين و الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين و الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين عن شكرهم الخالص لرئيس الجمهورية و كذا ارتياحهم وعرفانهم للقرارات الهامة التي تم اعلانها بمناسبة كلمته الافتتاحية خلال هذا اللقاء الذي جرى يومي 18 و 19 اغسطس.

و علاوة عن شكرهم، جددت هذه المنظمات التأكيد لرئيس الجمهورية على "التزامها التام بمرافقة و دعم تنفيذ التوجيهات و التعليمات التي اعطاها خلال مداخلته لدى افتتاح الندوة" حسب نفس المصدر الذي أوضح أن "برنامج العمل متعدد الابعاد الذي تم اعداده بهدف ترسيخ اقتصادنا الوطني بشكل دائم في طريق النمو و العصرنة و التقدم انطلاقا من الدروس المستفادة من تجارب الماضي تعكس بكل وضوح الرغبة في توجيه برامج التنمية صوب التكفل الفعلي لاحتياجات و انشغالات مواطنينا و الاستجابة الى تطلعاتهم المشروعة"، يضيف المصدر.

و حسب المنظمة، تكرس النظرة "العصرية و الطموحة" للتنمية الوطنية، المبنية على القيم العريقة لمجتمعنا و شعبنا و التي تم التطرق اليها في خطاب رئيس الجمهورية، كل الحقوق و الواجبات الفردية من اجل بناء الجزائر الجديدة التي يتطلع اليها كل جزائري و جزائرية.

كما تسمح هذه النظرة بتحديد و توضيح كل العقبات و المخاوف و هذا حتى يتمكن كل فرد من تقديم مساهمته في العمل المشترك بكل فخر و اعتزاز، يشير البيان.

و جدد ممثلو الجمعيات و منظمات ارباب الاعمال التأكيد عن "تجندهم الى جانب السلطات العمومية خلال كل المناسبات و الظروف للمساهمة الفعلية في عملية البناء و هذا لاعطاء بلادنا المكانة و الدور الذي تستحقه بين الامم".