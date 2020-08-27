فريحة هيام تلح على ضرورة التقيد بآجال انجاز مشاريع قطاعها دون الإخلال بالنوعية

ألحّت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين ، فريحة هيام ، اليوم الخميس ، على ضرورة التقيد بآجال الانجاز دون الإخلال بالنوعية خلال توقفها في الزيارة الميدانية التي قادتها الى مشروع انجاز مركز للتكوين المهني بسيدي عبد الله والثاني بتسالة المرجة بولاية الجزائر والمختص في الزراعة الدقيقة الذي سيستقبل نسبا عالية من المتكونين .

وقالت الوزيرة في ميكروفون الإذاعة الجزائرية :" كنت قد زرت هذه المشاريع قبل 3 أشهر وتمثل هذه الزيارة الثانية والزيارة قبل الأخيرة من المفروض . ويمثل المشروع الأول بسيدي عبد الله معهدا متخصصا في التقنيات الحديثة ".

كما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة ياسين وليد أهمية التخصصات التي ستنطلق في كلا المركزين كالتكوين في البرمجة والتسويق الالكتروني وغيرها ، أما عن مركز تسالة المرجة فهو لا يقل أهمية عن سابقه لكونه سيستقبل حاملي المشاريع المبتكرة في هذا المجال ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية