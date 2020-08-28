بولفراخ مديرًا عامًا بالنيابة لديوان الخضر والفواكه واللحوم

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، هذا الجمعة، عن تعيين عز الدين بولفراخ مديرا عاما بالنيابة للديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه واللحوم (أونيلاف)، خلفًا لكريم حلو.

وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جدّدت الوزارة التأكيد على أنّ دور الديوان الذي أنشأ عام 2009، يكمن في ضبط وتأمين الإنتاج الفلاحي في السوق لتحقيق الأمن الغذائي والمحافظة في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن من خلال ما يسمى بـ"المخزون الأمني" الذي يساهم فيه متعاملون خواص وعموميون.

ويعمل الديوان على تنظيم الشعب عن طريق المجالس المهنية منها المجلس المنتخب للبطاطا والمجلس المنتخب للحوم البيضاء، علاوة على كل المتعاملين العموميين والخواص من أجل ضبط كافة المنتجات وتحقيق وفرتها في السوق.