برنار كازوني مدربا جديدا لمولودية وهران

تم تعيين التقني الفرنسي برنار كازوني للإشراف على العارضة الفنية لفريق مولودية وهران خلفا لمشري بشير حسبما علم لدى هذا الفريق الناشط في الرابطة المحترفة الأولى.

وقد تقرر تعيين كازوني كمدرب جديد للفريق عقب اجتماع أعضاء مجلس إدارة النادي الوهراني والذي عقد سهرة الاثنين.

وقد حسمت إدارة مولودية وهران في هوية المدرب الجديد للفريق بعد اتفاقها مع برنار كازوني على كافة تفاصيل العقد حيث أرسلت العقد إلى التقني الفرنسي عن طريق البريد الإلكتروني في انتظار حلول هذا الأخير بأرض الوطن بعد إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات الجوية لتقديمه بصفة رسمية.

وفيما يخص الاستقدامات فقد تعاقدت الإدارة الجديدة للمولودية مع ثلاثة لاعبين خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية ويتعلق الأمر بحارس شباب قسنطينة حسام ليمام و مهاجم وداد بوفاريك عادل خطابي اللذين أمضيا عقدا لمدة موسمين و المهاجم صيام شربف قادما من جمعية عين مليلة.