بن حراث : إستراتيجية القطاع تتضمن تحقيق 17 هدفا للتنمية المستدامة

أوضحت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ، نصيرة بن حراث ، في اتصال بالإذاعة الجزائرية بخصوص الإستراتيجية المسطرة للقطاع بــ :" أن هذه الإستراتيجية تتضمن تحقيق 17 هدفا للتنمية المستدامة وأول المحاور الأساسية يتمثل في التحول الايكولوجي الذي يعتمد على الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر والتسيير المدمج للمناطق الصحراوية والمعزولة وذلك لأجل حماية وتعزيز ثروات الجنوب الجزائري ".

أما المحور الثاني الذي تتضمنه هذه الإستراتيجية القطاعية تضيف الوزيرة فيتمثل في تعزيز " المواطنة البيئية " بإشراك المجتمع المدني الذي ينشط في هذا الميدان وزيادة على هذه الإجراءات ولتحسين الخدمات العمومية بدءنا في تبسيط الإجراءات الإدارية في هذا الإطار حيث يعمل القطاع على تعديل النصوص التنظيمية يضاف إليها انطلاق العمل في رقمنة القطاع وهذا أيضا يدخل ضمن هذه الإستراتيجية تضيف السيدة بن حراث ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية