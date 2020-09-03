بعد صدور الأمر الرئاسي بالجريدة الرسمية ...الدولية تفتح ملف الوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها

03/09/2020 - 13:09

بعدما غزت عصابات الأحياء المجمعات السكنية  وزرعت الرعب وسط المواطنين  بجرائم يومية رفعت عدد ضحايا الاعتداءات بشكل لافت  تم في غضون هذا الأسبوع صدور الأمر الرئاسي المتعلق بالوقاية  من عصابات الأحياء بالجريدة الرسمية وقد تضمن إجراءات ردعية وعقوبات صارمة ضد المتورطين  تصل إلى حد السجن المؤبد .

وقد فتحت إذاعة الجزائر الدولية هذا الخميس من خلال برنامج "نقاش"  ملف مكافحة عصابات  الأحياء بحضور كل الحاج بلغوثي رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بالمجلس  الشعبي الوطني و الأستاذة في علم الاجتماع ثرية تيجاني وأستاذ القانون مالك زاكور وكذا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار                                                                                    .

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