لقجع ينضم إلى شباب قسنطينة قادما من نجم مقرة

انضم مهاجم نادي نجم مقرة، أيمن يسعد لقجع، اليوم الجمعة، إلى نادي شباب قسنطينة بموجب عقد يمتد لموسمين، ليصبح خامس المستقدمين الجدد في صفوف فريق "السنافر"، حسبما علمته "وأج" من النادي الناشط في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وبالتالي يلتحق لقجع (21 سنة) بكل من المدافعين إدير مقدم وأحمد معمري (وداد بوفاريك)، المهاجم فايق عمران (شباب باتنة) ولاعب الوسط محمد أمين بغداوي (جمعية وهران).

وموازاة مع عملية الانتدابات، قررت الإدارة "القسنطينية" تجديد عقود الركائز الأساسية للتشكيلة، على غرار المدافع نصر الدين زعلاني ومتوسط الميدان فؤاد حداد، بينما لا تزال تنتظر رد المهاجم إسماعيل بلقاسمي والمدافع القوي حسين بن عيادة.

ومعلوم أن شباب قسنطينة قد تعاقد في الأسابيع الماضية مع مدربه السابق عبد القادر عمراني لموسمين، والذي توج معه موسم 2017-2018 بلقب البطولة المحلية الذي غاب عن خزينة نادي مدينة ''الجسور المعلقة'' لعدة سنوات.

وقد التحق عمراني (64 سنة) بالعارضة الفنية لشباب بلوزداد والذي توج معه بلقب كأس الجزائر 2018-2019، قبل أن يحط الرحال في المغرب أين درب نادي دفاع الحساني الجديدة لفترة قصيرة.