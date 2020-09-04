﻿ وزارة التربية تطلق رسائل نصية عبر الهاتف للتحسيس بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي

أطلقت وزارة التربية الوطنية رسائل نصية قصيرة بالتنسيق مع متعاملي الهاتف النقال موازاة مع الامتحانات الرسمية لتحسيس للأولياء والمترشحين والمؤطرين بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للوزارة.

وتضمنت رسائل الوزارة التي تعد بادرة أولى من نوعها، "توعية المجتمع عموما والأولياء والمترشحين للامتحانات الرسمية بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي والتقيد بمواده لاسيما بفرض ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي".

كما تضمنت ذات الرسائل "تذكيرا بالعقوبات المنصوص عليها في قانون المساس بنزاهة الامتحانات ومحاربة الغش بجميع أشكاله".

وكانت وزارة التربية الوطنية وضعت بروتوكولا وقائيا خاصا قبل إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم للمراجعة والمذاكرة في أغسطس الماضي وصادقت عليه لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 21 مارس 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته والنصوص ذات الصلة، ويهدف إلى توفير بيئة مدرسية "صحية وآمنة".

كما يحدد الإجراءات الواجب تطبيقها والقواعد التي ينبغي احترامها للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره في الوسط المدرسي، وذلك من خلال الحرص على تنظيف وتطهير كل مرافق المؤسسة وتنظيم فضاء المؤسسة بوضع مخطط لكيفية تنقل التلاميذ، مع إلزام الجميع بضرورة التجند و التحلي باليقظة لاجتياز الظرف الاستثنائي مع تفعيل خلية اليقظة الدائمة المنصبة على مستوى كل مؤسسات التربية والتعليم.

يذكر أن امتحان شهادة التعليم المتوسط سيجرى من 7 الى 9 سبتمبر 2020.أما امتحان شهادة البكالوريا فقد حدد تاريخ إجرائه من 13 إلى 17 سبتمبر 2020.