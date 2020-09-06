دوري أمم أوروبا: البرتغال تتجاوز عقبة كرواتيا وفرنسا تحقق فوزا ثمينا على السويد

حقق المنتخب البرتغالي فوزا مستحقا على حساب ضيفه الكرواتي 4-1 يوم السبت كما أهدى نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا فوزا ثميناً على مضيفه السويدي 1-0 في سولنا، ضواحي ستوكهولم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.

وسجل جواو كانسيلو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة 41 وأضاف ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 58 ثم دون جواو فيليكس الثالث في الدقيقة 70 واختتم أندريه سيلفا المهرجان التهديفي لأصحاب الأرض في الدقيقة 91، في المقابل سجل برونو بيتكوفيتش هدف كرواتيا الوحيد في الدقيقة (90+1).

ورغم غياب رونالدو بسبب التهاب في أصبع قدمه اليمنى حيث تابع المباراة من المدرجات، قدم المنتخب البرتغالي أداء رائعاً وكان بإمكانه الفوز بنتيجة كبيرة بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي خلقها، لولا تألق حارس مرمى كرواتيا دومينيك ليفاكوفيتش في التصدي للعديد من الكرات.

وفي ذات المجموعة، حقق المنتخب الفرنسي فوزاً ثمينا خارج الديار أمام السويد بهدف سجله نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة 41.

وسجل المهاجم الشاب هدف الفوز من مجهود فردي، فيما أهدر مهاجم برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز والنقاط الثلاث بداية جيدة لفرنسا ضمن مجموعة صعبة تضم أيضا البرتغال بطلة أوروبا عام 2016 وحاملة لقب النسخة الأولى من هذه البطولة العام الماضي وكرواتيا وصيفة بطلة العالم.

وعادت بلجيكا بفوز ثمين من خارج القواعد بتغلبها على مضيفتها الدنمارك 2-0 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وسجل جايسون ديناير الهدف الأول في الدقيقة 9 ودريس ميرتنز الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وتصدرت بلجيكا المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام إنجلترا التي انتزعت فوزاً بشق النفس من مضيفتها أيسلندا 1-0 في ريكيافيك في وقت سابق.

وأنقذ مهاجم مانشستر سيتي رحيم ستيرلينغ منتخب بلاده إنجلترا من فخ مضيفتها إيسلندا بتسجيله هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعانت إنكلترا الأمرين أغلب فترات المباراة رغم أنها كانت صاحبة الأفضلية والسيطرة لكنها وجدت صعوبة في فك التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض، وانتظرت الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز.

النتائج:

مقدونيا الشمالية- أرمينيا 2-1

جبل طارق- سان مارينو 1-0

أيسلندا- إنجلترا 0-1

إستونيا- جورجيا 0-1

إذربيجان- لوكسمبرغ 1-2

قبرص- الجبل الأسود 0-2

الدانمارك- بلجيكا 0-2

البرتغال- كرواتيا 4-1

السويد- فرنسا 0-1