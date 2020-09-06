شنين يعقد لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية حول منهجية مناقشة و التصويت على مشروع تعديل الدستور

عقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، اليوم الأحد بمقر المجلس لقاء تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية تناول مناقشة المنهجية والإطار القانوني المعتمد في الدراسة والمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، حسب ما أورده بيان للمجلس.

و أوضح المصدر ذاته ، أن رؤساء المجموعات البرلمانية ثمنوا خلال هذا الاجتماع "المنهجية المعتمدة في التعامل مع مشروع تعديل الدستور الذي يمهد لإرساء معالم جزائر جديدة يسودها الاستقرار والرقي والتقدم".

كما طالب رؤساء المجموعات البرلمانية "أن تستوعب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات النقاش الحر والمسؤول بين أعضائها بعد استكمال التحضيرات واعتماد الرزنامة الزمنية لمناقشة القانون الأساسي للبلاد"، يضيف البيان.

لجنة الشؤون القانونية تعقد هذا الاثنين اجتماعا لضبط رزنامة مناقشة مشروع تعديل

و حسب ما جاء في بيان ثاني للمجلس اليوم الأحد ، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، ستعقد هذا الاثنين ، اجتماعا لضبط رزنامة وبرنامج أشغالها المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور

و جاء في البيان "تعقد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، غدا، الاثنين 07 سبتمبر 2020 اجتماعا برئاسة السيدة سعاد الاخضري، رئيسة اللجنة، وذلك لضبط رزنامة وبرنامج أشغالها المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور".