تقدم المرشح بايدن على ترامب في استطلاعات الرأي

تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عشرة استطلاعات للرأي، حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

و تظهر استطلاعات الرأي التي تقوم بها وسائل الإعلام، ووكالات استطلاع الرأي الرئيسية في الولايات المتحدة، تقدم بايدن بنسبة 2 في المائة إلى 10 في المائة في استطلاعات الرأي بمتوسط 6.9 في المائة.

وتشير النتائج إلى استمرار هيمنة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في استطلاعات الرأي، بالرغم من تقلص التقدم الذي تمتع به في أواخر شهر جوان الماضي ، والذي وصل إلى متوسط 10 في المائة.

في حين أوضح الناخبون الأمريكيون في معظم استطلاعات الرأي، أن لديهم ثقة أكبر في قدرة ترامب على التعامل مع الاقتصاد ، حيث حصل ترامب على ثقة 53 في المائة، إلا أن بايدن تفوق على ترامب في القضايا الأخرى.

و حصل المرشح الديمقراطي على ثقة 58 في المائة من الناخبين الأمريكيين ، فيما يتعلق بمعالجة الانقسامات العرقية ، مقابل 36 في المائة لترامب، و56 في المائة في التعامل مع وباء فيروس كورونا /كوفيد -19/، مقابل 40 في المائة لترامب.

و بخصوص الفائز المتوقع في المناظرات الرئاسية الثلاث المقررة في شهر أكتوبر المقبل، يرى معظم الناخبون الأمريكيون، أن الرئيس الأمريكي سيفوز في المناظرات بنسبة 47 في المائة، مقابل 41 في المائة لبايدن.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، ستكون الانتخابات الرئاسية الـ59، وتجرى كل أربع سنوات.