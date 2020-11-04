الانتخابات الرئاسة الأمريكية: 131 صوتا بالمجمع الانتخابي لبايدن و 99 لترامب

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى الآن، بـ131 صوتا في المجمع الانتخابي، في مقابل 99 صوتا بالمجمع لصالح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك في الولايات التي أغلقت فيها مراكز الاقتراع وبدأت عملية فرز الأصوات من أصل 50 ولاية فضلا عن مقاطعة كولومبيا.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية وقناة /الحرة/ الأمريكيتين، فاز بايدن حتى اللحظة بأصوات الناخبين في 13 ولاية هي: فيرمونت (3 أصوات في المجمع الانتخابي) وفرجينيا (13) وكناتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) وماساتشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9).

وفي المقابل، فاز ترامب بأصوات الناخبين في 15 ولاية هي: كنتاكي (8) وويست فرجينيا (5) ساويث كارولاينا (9) وألاباما (9) وميسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11) أركنساس (6) وإنديانا (11) ونورث داكوتا (3) وساوث داكوتا (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4) وكنساس (6).

من جانبها، ذكرت شبكة /فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية، أن النتائج الأولية لانتخابات الكونغرس الأمريكي التي تجري بالتوازي مع انتخابات الرئاسة، أظهرت فوز مرشحي الحزب الديمقراطي بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب.

وأضافت الشبكة، أنه وفقا لإحصاءاتها، فإن الديمقراطيين سيوسعون أغلبيتهم الحالية في المجلس بخمسة مقاعد على الأقل.

ويشكل الديمقراطيون في مجلس النواب الحالي، أغلبية بـ 232 عضوا مقابل 197 عضوا جمهوريا.

وكان ملايين الناخبين الأمريكيين توجهوا أمس الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للاختيار بين ترامب وبايدن، وذلك بعد حملة انتخابية طغى عليها وباء كورونا (كوفيد-19)، فيما أدلى قرابة 100 مليون ناخب بأصواتهم بشكل مبكر في الأسابيع الأخيرة قبل موعد الانتخابات لتجنب الوقوف في طوابير في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ما يدل إلى احتمال تسجيل مشاركة قياسية.

وحتى في حال خسر أحد المرشحين التصويت الشعبي، تبقى حظوظه قائمة إلى غاية معرفة نتائج انتخاب المجمع الانتخابي.

ومن أجل الفوز، يجب أن يحصل المرشح على غالبية أصوات كبار الناخبين والبالغة 270 من أصل 538 والتي تمنح بشكل نسبي على مستوى الولايات.

والولايات التي تمتلك أكبر عدد من الأصوات في المجمع الانتخابي هي كاليفورنيا (55) وتكساس (38) ونيويورك وفلوريدا (29 لكل منهما) وإلينوي وبنسلفانيا (20 لكل منهما).