المجلس الشعبي الوطني : الوزير الأول يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية

08/09/2020 - 11:49

عرض الوزير الاول,عبد العزيز جراد, هذا الثلاثاء, مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, وهذا بحضور رئيس المجلس, سليمان شنين.

وعقب ذلك, سيشرع في مناقشة النص القانوني من قبل أعضاء اللجنة على تتواصل المناقشة يوم غد الاربعاء قبل أن يعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية تعقد يوم الخميس القادم.

وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثم التصويت عليه.

 

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الجزائر

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