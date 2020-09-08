بومزار يدعو موردي أجهزة الاتصالات إلى ولوج السوق بنظرة متجددة قائمة على الاستثمار

دعا وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، ابراهيم بومزار، اليوم الثلاثاء، موردي تجهيزات الاتصالات الالكترونية إلى ولوج السوق الوطنية بنظرة "متجددة" قائمة على "استثمارات تتخطى البعد التجاري إلى التفكير في مشاريع خلاقة للثروة".

ولدى استقباله لممثلين لعدد من موردي تجهيزات الاتصالات الالكترونية الناشطين في السوق الوطنية بطلب منهم، دعاهم إلى ولوج السوق الوطنية بنظرة "متجددة قائمة على استثمارات تتخطى البعد التجاري إلى التفكير في مشاريع خلاقة للثروة تفتح المجال لنقل التكنولوجيا والتكوين المتواصل للموارد البشرية.

وأضاف الوزير أن الهدف من هذا هو مرافقة الجزائر في مسعاها الرامي إلى "تنويع اقتصادها، والرفع من تنافسيتها الدولية وتسريع التحول الرقمي".

وأكد أن الجزائر وبفضل التوجهات والأهداف الإستراتيجية لمخطط عمل الحكومة والإصلاحات التي تضمنها، أضحت تتوفر على "مناخ اقتصادي يتميز بعوامل جذب حقيقية, كما يتيح فرص هامة لصالح المستثمرين، بفضل العديد من المزايا والتسهيلات التي يقدمها الاطار القانوني، فضلا عن قدرات النمو الواعدة سواء في مجال التجهيزات والشبكات أو في جانب المحتوى الرقمي".

وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء التشاوري، أوضح الوزير أن الاجتماع يعد "الأول من نوعه" يجمع كل المتعاملين ويندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة لتشجيع إعادة بعث الاقتصاد الوطني.

وأضاف قائلا: "إذا أردنا اليوم أن نرفع جاهزية البنية التحتية الجزائرية وكل ما هو خدمات مقدمة لمواطنينا يجب الاستماع للمتعاملين والموردين"، مشددا على أن "الجزائر ليس لها ميولات وأن كل تكنولوجية تأتي بإضافة مرحب بها".

وأشار أنه تم الطلب من المتعاملين الاستثمار أكثر في السوق لخلق الثروة ومناصب الشغل، كما قال، للمهندسين الجزائريين ولتكوينهم ومرافقتهم للتحكم في هذه التكنولوجيات.