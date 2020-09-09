السودان: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول الى 103 قتيل

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات إلى 103 قتيل، وإصابة 50 آخرين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن السيول والفيضانات تسببت في انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي، وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي، مشيرة إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولايات القضارف، والخرطوم، وشمال كردفان، ونهر النيل، وجنوب كردفان، والنيل الأبيض وشمال دارفور.

وأضافت أن السيول تسببت أيضا في تضرر 4 الاف و208 فدان من الأراضي الزراعية و179 مرفقا و359 متجرا ومخزنا، إضافة إلى نفوق 5 لاف و482 رأس من الماشية.

وأطلقت بعثة السودان بجنيف أمس "نداء عاجلا" للمنظمات الدولية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد.

وأعلنت السلطات السودانية، السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، جراء الفيضانات القياسية، التي ألحقت أضرارا بأكثر من 100 ألف منزل.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر،معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث"، خصوصا بعد أن سجل منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام.