طقس: عودة الأمطار مصحوبة برعود بدء من هذا الخميس على المناطق الوسطى والشرقية.

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية عودة الأمطار مصحوبة برعود بدء من هذا الخميس على المناطق الوسطى والشرقية.

وتقول في هذا الصدد هوارية بن رقطة مكلفة بالإعلام على مستوى مصلحة الأرصاد الجوية :" ان عودة الأمطار تكون على شكل زخات راعدة ستكون أكثر اعتبارا على المناطق الوسطى والشرقية للوطن.

وفيما يخص هذا الجمعة تبقى الوضعية غير مستقرة على المناطق الشرقية ولكن سيكون هناك تحسن تدريجيا ابتداء من أواخر يوم الجمعة.

وونصحت في الأخير بضرورة توخي الحيطة والحذر في هذه المرحلة الانتقالية للأوضاع الجوية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية