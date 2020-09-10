حريق غامض في مستودع بمرفأ بيروت

اندلع حريق في أحد مستودعات مرفأ بيروت هذا الخميس بعد أكثر من شهر على الانفجار الهائل الذي دمر منشآت المرفأ و مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية.

وقال مصدر عسكري لبناني إنّ الحريق اندلع في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في مرفأ بيروت وسبب الحريق غير معلوم حتى الآن .

ودعا المصدر الأمني المواطنين إلى الابتعاد عن محيط المرفأ وإخلاء الطرق المجاورة.

وذكرت تقارير صحفية أن ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة لتطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية , فيما لم يتضح على الفور سبب الحريق.

وأشارت التقارير إلى عدم وجود أي معطيات من الدفاع المدني اللبناني عن حدوث إصابات جراء الحريق.

وفي الرابع من أوت المنصرم، وقع انفجار هائل في مرفأ بيروت خلف 191 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في 12 من المرفأ الذي قالت السلطات إنه كان يحتوي على نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار, كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

