﻿ ﻿نصف مليون متضرر من فيضانات النيل والسيول في السودان

أعلن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان "أوتشا" اليوم الخميس تضرر أكثر من 557 ألف سوداني من الفيضانات والسيول منذ بداية موسم الأمطار في جوان الماضي.

ووفقا لموقع "سودان تربيون"، قال تقرير للمكتب الأممي، إن "أكثر من 557 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في 17 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان".

وأوضح أن أكثر الولايات تضررا من الفيضانات هي الخرطوم، وشمال دارفور، وسنار، التي تمثل 43% من المتضررين.

وأشار التقرير إلى أن كثافة الأمطار الغزيرة، خلال الأسبوع الماضي، تسببت في مزيد من الفيضانات والنزوح والوفيات.

وأضاف، "يبدو أن أكثر من 500 كيلومترا مربعا من الأراضي غمرت في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وحدها، وفقا لصور الأقمار الصناعية".

وأعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء الماضي، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 103 وإصابة 56 آخرين، فيما تجاوز عدد المنازل المتضررة 70 ألفا.