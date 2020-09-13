تحضيرات الاستفتاء: وزير الاتصال يترأس اجتماع عمل

ترأس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر اليوم الأحد بالجزائر العاصمة اجتماع عمل في إطار تحضيرات قطاعه المتعلقة بالاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور المرتقب في الفاتح نوفمبر المقبل.

و حضر هذا الاجتماع الأسبوعي الذي تلى العديد من اللقاءات المنعقدة منذ الإعلان عن تنظيم الاستفتاء كل من رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، محمد لوبر و الأمين العام لوزارة الاتصال، أحمد بوشجيرة و مسؤولي وكالة الأنباء الجزائرية و الوكالة الوطنية للإشهار و المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري و المؤسسة الوطنية للاذاعة المسموعة و المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي و المركز الدولي للصحافة و المركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام إضافة إلى عدد من إطارات الوزارة.

وأكد الوزير في توجيهاته على اهمية هذا الموعد الانتخابي لا سيما في مرحلة شرح و تبسيط مواد الدستور الجديد و التي خصصت جانبا كبيرا منها للحقوق الأساسية و الحريات العامة و تعزيز الفصل بين السلطات و توازنها و استقلالية العدالة و المحكمة الدستورية و الشفافية و مكافحة الفساد و الوقاية منه و استقلالية السلطة الوطنية للانتخابات.

و اضاف الوزير في ذات السياق ان كل هذه المحاور يجب شرحها و تفسيرها للمواطن من خلال حملة إعلامية واسعة النطاق باستخدام كافة الوسائل لا سيما الفيديو دون نسيان استغلال شبكة الانترنت خاصة المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة الخبراء و الجامعيين المختصين في القانون الدستوري.

و أشار بلحيمر في هذا الشأن إلى غنى الحركة الجمعوية الوطنية التي تتكون في معظمها من شباب متحكمين في التكنولوجيات الرقمية و الاتصال و الإعلام و هم من يجب اشراكهم في هذا المسار الانتخابي.

كما أبرز الوزير أهمية المشاركة الشاملة التي ينبغي أن تضم كافة ممثلي المجتمع، من مواطنين ومجتمع مدني ونقابات وأرباب عمل وأحزاب سياسية معتمدة، في العملية الاستفتائية من أجل التحسيس بالتحديات السياسية لهذا الاستحقاق الانتخابي الذي يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المشروعة في بناء الجزائر الجديدة.

وفي هذا الشأن، ركز بلحيمر على إرادة رئيس الجمهورية في تشجيع دور المجتمع المدني وتعزيز أواصره مع مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية خدمة للصالح العام للوطن.

كما تم فتح نقاش مع كافة الحاضرين حول التحضيرات لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهو ما سمح لكل مسؤول أن يقدم هيكل مؤسسته و أجندة عملها من أجل استجابة أفضل لمقتضيات تغطية مميزة، مع تعبئة كل الإمكانيات الأكثر ملاءمة و نجاعة.

و أكد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، فخر الدين بلدي، ان الوكالة المتعودة على تنظيم مثل هذه المواعيد الانتخابية، قامت بإعداد مخطط وخارطة طريق لتغطية كاملة لفترة إجراء هذا الاستفتاء الشعبي.