تصفيات كأس إفريقيا أشبال وأواسط: تربصان لصغار الخضر الجمعة القادم

يدخل المنتخبان الوطنيان لأقل من 17 و20 سنة لكرة القدم، اعتبارًا من الجمعة القادم، في تربصين تحضيرين بأكاديمية خميس مليانة (عين الدفلى) والمركز الفني الوطني بسيدي موسى تواليًا، تحسبًا لدورتي اتحاد شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات كأسي أمم إفريقيا 2021 للأشبال والأواسط.

وذكر مصدر مطلع من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أنّ رئيس "الفاف" خير الدين زطشي التقى الخميس بأعضاء الطاقمين الفنيين لمنتخبي 17 و21 سنة، إضافة إلى المدير الفني الوطني عامر شفيق ورئيس اللجنة

الطبية الفيدرالية الدكتور جمال الدين دمرجي، بعد توقّف صغار الخضر 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وستقام دورة اتحاد شمال افريقيا لأقل من 17 سنة بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، فيما ستستضيف تونس أو المغرب دورة أقل من 20 سنة، أما نهائيات كأس افريقيا للأمم 2021 لأقل من 17 سنة فيستضيفها المغرب في مارس المقبل، فيما تقام نهائيات أقل من 20 سنة بموريتانيا في فيفري من السنة ذاتها.