خبراء اقتصاديون يدعون الى ضرورة تعزيز نمو الاقتصاد والتوجه نحو الطاقات المتجددة

دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية والاتجاه نحو الطاقات المتجددة مثمنين ما جاء في خطا رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون حول نيته في فتح ملفات الاقتصاد.

وقال الخبير الاقتصادي عثمان علام – في تصريح للقناة الاذاعية الأولى- إن الجزائر بحاجة الى تعزيز اداء الاقتصادي خارج قطاع المحروقات من خلال تفعيل أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية المتملثة اساسا في الطاقات المتجددة

فيما شدد الخبير الاقتصادي عبدالرحمن تومي على ضرورة الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين، مضيفا ان ما يصنع الاقتصاد هما عنصران اساسيان على رأسهما محافظ بنك الجزائر والخبراء الجزائريين، داعيا في هذا السياق الى اعادة النظر في الاقتصاد الجزائري برمته، وخاصة سياسية الدعم الاجتماعي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية