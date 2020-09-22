القيادات الفلسطينة تشيد بموقف الجزائر الداعم للقضية

ثمنت القيادات الفلسطينية موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية مشيدة بحطاب رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون الذي جدد تأكيده على دعم القضية الفلسطينة وتأسفه على ما وصفه بهرولة بعض الدول العربية الى التطبيع.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إنه لم يتفاجأ من الموقف الجزائري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بهذا الموقف واصفا اياه بالصلابة معتبرا موقف الجزائر شعبا وسلطة واحزابا في صف الحق الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني، مؤشرا على تجذر القضية الفلسطينة وعلى العمق العربي لها.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية