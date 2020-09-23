شرفي : أزيد من 58 ألف مسجل عن بعد في القوائم الانتخابية من خلال الأرضية الرقمية

بلغ عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية، من خلال الأرضية الرقمية، 58.628 شخص، في حين تم شطب 33.280 آخرين، حسب ما أعلن عنه الأربعاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي، خلال اجتماع تنسيقي يندرج في إطار اللقاءات التشاورية التي تنظمها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضيرا للاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المقرر في الفاتح نوفمبر المقبل، أن "التسجيل عن بعد سمح إلى غاية اليوم بإحصاء 58.638 ناخب مسجل وشطب 33.280 شخص".

وفي هذا السياق، أشار شرفي الى "الجاهزية التامة" للوزارات المعنية لتسهيل الحملة الانتخابية التي ستنطلق --كما قال-- في "الثامن من شهر أكتوبر المقبل الى غاية ال28 منه".

وأضاف أن الأمناء العامين للوزارات المعنية (الداخلية، العدل، المواصلات السلكية واللاسلكية، النقل، التربية، الصحة، الاتصال، الشؤون الخارجية) خلال الاستفتاء على تعديل الدستور، مدعوون الى "مرافقة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ودعمها من الناحية اللوجستية والتأطير لإنجاح هذا الموعد الهام".

وبالمناسبة، شدد السيد شرفي على أهمية "التحلي بروح المسؤولية والتفاني في العمل من أجل بناء الجزائر الجديدة وإرساء دعائم دولة تكون فيها الكلمة للشعب من خلال اقتراع حر، شفاف ونزيه".