رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوقـع مرسوم تعديل الدستور

01/01/2021 - 10:45

وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ،هذا الخميس، المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية للدستور المعدل، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق أكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة أن دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ وإصداره في الجريدة الرسمية سيسمح بانطلاق ورشات كبرى لإعادة النظر في جملة من القوانين على غرار القانون العضوي للانتخابات.

وقال سويرة في تصريح للإذاعة الجزائرية هذا الجمعة بأن دخول التعديل الدستوري حيز التنفيذ سيؤطر الحياة السياسية عن طريق إعادة النظر في القانون العضوي للانتخابات ،بالإضافة إلى التصويت بالقائمة المغلقة خصوصا بعد ما تمخضت عنه التجربة السابقة من دخول المال الفاسد في هذه العملية وهو ما يستوجب الاعتماد على ما يسمى بالقائمة النسبية المفتوحة .

وأوضح المتحدث أن أخلقة العمل السياسي بالنظر إلى قانون الأحزاب سيعطي دفعا قويا للشباب لولوج الحياة السياسية بكل ثقة و أريحية .

كما سيتم الشروع في ورشات كبرى يضيف الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة  تتعلق بقطاع الإعلام وتجسيد حرية الصحافة وإعادة النظر في قانون الجمعيات.

 للتذكير فإن الدستور الجديد كان محل استفتاء شعبي يوم 1 نوفمبر 2020

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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