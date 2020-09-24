المعتقل الصحراوي لبصير:لا اتراجع عن استقلال الصحراء الغربية من الاحتلال المغربي

كشف المعتقل السياسي الصحراوي السابق صلاح لبصير ان اعتقاله من قبل قوات الاحتلال المغربي كان بسبب مواقفه السياسية و مطلبه المتكرر باستقلال جمهورية الصحراء الغربية.

لبصير و في تصريح للقناة الأولى أكد أنه رغم ما تعرض له من ظلم و انتهاكات لن يتراجع عن مواقفه خاصة مسالة استقلال الشعب الصراوي.

و بالعودة الى ظروف اعتقاله روى لبصير بأن قوات الإحتلال اصدرت في حقه مذكرة اعتقال و كان حينها متواجد بمخيم العزة و الكرامة ،و عند عودته الى الاراضي المحتلة سنة 2015 القت القوات المغربية القبض عليه تم احالته إلى قضاء دولة الاحتلال بمدينة العيون لتحكم عليه ب 4 سنوات سجنا نافذا.

و تواصلت انتهاكات الاحتلال المغربي يضيف المناضل لبصير حيث جرت العادة ان يزج بالمتعقلين السياسيين الصحراويين مع سجناء الحق العام و وضعهم في احياء تفتقر لابسط شروط الحياة العادية.

و تابع لبصير قوات الاحتلال تصر كل مرة على الزج بمعتقلي الرأي الصحراويين في زنازين انفرادية كعقاب على قناعاتهم السياسية.

كما يحرص الاحتلال كل مرة على انتهاج اسلوب الابعاد القصري الممنهج للمعتلين من مدن الصحراء الغربية الى سجون داخل المغرب كوسيلة للضغظ عليهم لتغيير قناعاتهم.