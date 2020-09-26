﻿ رحيل الممثل المصري المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 سنة

توفي اليوم السبت الفنان الكوميدي المصري المنتصر بالله بأحد مستشفيات مدينة الاسكندرية عن عمر يناهز 70 سنة بعد نحو عام من المعاناة مع المرض حسب ما اعلنته نقابة المهن التمثيلية في مصر.

وذكرت وسائل إعلام محلية ،أن الفنان الراحل توفي في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية بعد نحو 12 عاما من المعاناة مع المرض.

ولد الراحل الذي اشتهر بأداء الادوار المساندة لا سيما الكوميدية و الشريرة في فبراير 1950،وتخرج من معهد الفنون المسرحية، وحصل على درجة الماجستير ، وظهر لأول مرة مع فريق ثلاثي أضواء المسرح في السبعينات.

وقدم المنتصر بالله طيلة مشواره الفني ما يقرب من 180 عملا فنيا، تنوع بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.

ومن بين أهم أعماله "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"و"أسوار المدابغ"و "التحدي"والزمن الصعب" و"الشيطانة التي أحبتني" و"الطيب أفندي" و"الفضيحة" و"المواطن مصري" و"حارة الجوهري"،و "ضد الحكومة"، و"فقراء ولكن سعداء"وغيرها من الأعمال التي أثرت السينما والتلفزيون والمسرح.